Semesterferien in Österreich: Die Schule hat mal Pause

Frühlingstemperaturen

Und schließlich zur Frage aller Fragen: Wie wird das Wetter? „An der Nordflanke eines Atlantikhochs, das sich bis zu den Alpen ausweitet, gelangen mit einem kräftigen Westwindband ab dem Wochenende sehr milde maritime Luftmassen nach Österreich“, prognostiziert Geosphere Austria.

Der Freitag startet in der Früh noch vielerorts mit Minusgraden, unter tags werden dann vier bis elf Grad erreicht. Am Samstag gibt es öfters Sonne bei bis zu 14 Grad, besonders mild ist es im Westen. Der Sonntag bringt wieder einmal kräftigen Wind mit bis zu 15 Grad und am Dienstag könnte man sogar bei 18 Grad ins Schwitzen kommen.