Urlauberwechsel: Die neuralgischen Punkte im Reiseverkehr

In Ferienorten steht ein Schichtwechsel an: Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte aus fünf Bundesländern starten in die Semesterferien, nach Wien und Niederösterreich diese Woche sind nun Kärnten, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und das Burgenland an der Reihe.

Das bringt entsprechend hohes Verkehrsaufkommen auf den gängigen Reiserouten, speziell der Samstag gilt als starker An- und Abreisetag.