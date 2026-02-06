Olympia-Eröffnungsfeier in der Kathedrale des Fußballs

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Es ist ein gigantischer Anblick, der sich dem Besucher bietet, wenn er aus der Metro oder der Straßenbahn im Mailänder Stadtteil San Siro aussteigt und aus der Station kommt. 80 Meter ragt das Giuseppe-Meazza-Stadion in die Höhe, dank seiner Architektur hat es weit über die Grenzen Italiens hinaus Wiedererkennungswert. Am Freitag findet im Fußball-Tempel von AC Milan und Inter Mailand die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele statt. Bei der Stadiontour am Tag nach dem letzten Champions-League-Spiel der Nerazzurri kletterten Arbeiter schon unter dem Stadiondach, um die Technik für die Olympia-Show zu installieren. Dort, wo sonst Fußball-Weltstars wie Luca Modric oder Lautaro Martinez die erste Geige spielen, werden heute Mariah Carey und Andrea Bocelli für die Unterhaltung sorgen. Für Österreich sind die Snowboard-Olympiasieger Anna Gasser und Benjamin Karl die Fahnenträger. Zeitgleich wird es eine Zeremonie in Cortina d’Ampezzo geben.

Einer der elf ikonischen Aufgänge des Meazza-Stadions

Ständige Erweiterungen Dass die Feier im Giuseppe-Meazza-Stadion stattfindet, ist kein Zufall. Das Bauwerk ist eines der bekanntesten seiner Art auf dem Kontinent. Eine legendäre Sportstätte und auch architektonisch einzigartig, weil es so anders ist als die modernen und verwechselbaren Fußball-Arenen. Das liegt vielleicht auch daran, dass das Stadion immer wieder erweitert wurde. Als Stadio Calcistico San Siro wurde es mit vier Tribünen vor 100 Jahren gebaut. Die letzte und imposanteste Erweiterung erhielt das Stadion, das 1980 nach dem Tod des ehemaligen Milan- und Inter-Spielers Giuseppe Meazza benannt wurde, vor der Weltmeisterschaft 1990. Damals kamen auf drei Seiten der dritte Rang, die markanten elf Aufgangstürme und das Dach dazu. Auf einer Seite musste die Tribüne in zwei Rängen bleiben, weil dahinter die Pferderennbahn war. Das Fassungsvermögen lag 1990 bei 85.000. Zuletzt musste es auf 75.817 reduziert werden. „Die Ultras springen so viel, dass der dritte Rang aufgrund der Schwingungen beschädigt werden könnte“, begründet der Guide bei der Tour durch das gigantische Bauwerk.