650 Jahre Uni Wien: großer Geburtstagsreigen

Doch sein Schicksal war ein zutiefst österreichisches: Er wurde trotz seiner großen Leistungen im Alter von 52 Jahren aus Einsparungsgründen – so was gab’s damals schon – in Frühpension geschickt. Da er nach wie vor voller Tatendrang steckte, nahm1922 eine Stelle am Rockefeller-Institut inan. Und jetzt erst wurde die Welt auf seine genialen, meist inerbrachten Leistungen aufmerksam, für die man ihm 1930 denüberreichte.

Anders verhielt es sich bei dem ebenfalls an der Universität Wien ausgebildeten Julius Wagner von Jauregg. Der Psychiater hatte Patienten, die an progressiver Paralyse – einer Spätform der Syphilis – litten, absichtlich mit Malaria infiziert und dadurch eine revolutionäre Heilmethode entwickelt. Wagner-Jauregg, der 1880 an der Universität Wien zum Dr. med. promovierte, hat viele Patienten beobachtet, deren Zustand sich bei höherer Temperatur besserte. Also "impfte" er ihnen Fieber ein – und war damit auf dem richtigen Weg. Der Erfolg kam, als er einem Todkranken das Blut eines Malariakranken injizierte, worauf dieservollkommen geheilt wurde. Wagner-Jauregg, der an der Psychiatrischen Klinik der Universität Wien tätig war, erhielt 1927 den Nobelpreis für Medizin.