Seilbahn-Unglück in Tirol: Drei Bäume stürzten in Seil

Seitens der Bergbahnen Hochoetz wurde nun versichert, dass "alle für einen sicheren Betrieb notwendigen Überprüfungen der Seilbahnanlage sowie weiterführende Maßnahmen entlang der Trasse" vorgenommen worden seien. Die Seilbahnbehörde habe Donnerstagabend grünes Licht für die Wiederaufnahme des Betriebes gegeben. Den Verletzten sprach man das "tiefste Bedauern" über den Vorfall aus.

Insgesamt wurden bei dem Unfall sechs Menschen verletzt, vier davon schwer. Neben dem 49-jährigen Vater waren auch sein Sohn (20), Tochter (19) und sein Bruder (46) betroffen. Der 49-Jährige lag am Donnerstag nach wie vor auf der Intensivstation und war nicht ansprechbar. Dieser Zustand könnte auch noch einige Zeit so bleiben, hieß es von der Klinik zur APA. Ein deutsches Ehepaar, das sich in der Nachbargondel befunden hatte, wurde aufgrund der Schwingungen des Tragseils ebenfalls verletzt.

