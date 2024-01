Seilbahnunglück: "Haben die Gondel am Boden liegen sehen"

Klarheit darüber, was genau passiert ist, hatte sich die Polizei von zwei weiteren Zeugen erhofft. Die beiden Einheimischen waren - mit zwei weiteren Personen - in der Gondel hinter der abstürzten Kabine unterwegs und hatten sich bei der Polizei gemeldet. "Was genau passiert ist, haben sie aber auch nicht gesehen. Aber sie haben die Gondel am Talboden liegen sehen und sofort einen Notruf abgesetzt."

Dadurch wurde die Rettungskette in Gang gesetzt, so Juen. Wie berichtet, hatte offenbar auch jene 19-jährige Dänin, die gemeinsam mit ihrem Vater (49), ihrem Onkel (46) und ihrem Bruder (20) in der Unglücksgondel saß, nach dem Absturz verzweifelt versucht, mit ihrem Handy Hilfe zu rufen.

Die 19-Jährige konnte bislang von der Exekutive noch nicht zum Hergang des Ungklücks befragt werden. Sie wird im Krankenhaus Innsbruck behandelt. Dort liegt auch ihr Vater, der von den vier Opfern am schwersten verletzt wurde und sich weiterhin in kritischem Zustand befindet, wie ein Sprecher der Tirol Kliniken am Donnerstag erklärte.