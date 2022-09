Sechs Verletzte bei Unfall mit Rettungsauto in der Steiermark

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Rettungsauto und einem Pkw sind in der Nacht auf Sonntag in Straß in der Steiermark (Bezirk Leibnitz) insgesamt sechs Personen verletzt worden. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, war es zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen gekommen. Die beiden Lenker wurden ebenso verletzt, wie vier weitere Personen in den beiden Fahrzeugen.

Kollision

Laut Polizei war ein 43-jähriger Mann gegen 23.15 Uhr mit dem Krankenwagen mit Blaulicht und Folgetonhorn unterwegs. Vor ihm fuhr ein Pkw, gelenkt von einem 32-jährigen Leibnitzer, der sein Auto an den rechten Fahrbahnrand steuerte. Als ihn der 43-Jährige überholen wollte, dürfte der Pkw-Lenker nach links gefahren sein. Es kam zu einer Kollision, durch die das Auto des 32-Jährigen in ein Feld geschleudert wurde.

Der Autolenker sowie ein 24-jähriger Leibnitzer, der sich ebenfalls im Fahrzeug befand, erlitten leichte Verletzungen. Ein 28-jähriger Beifahrer aus dem Bezirk Deutschlandsberg wurde schwer verletzt. Im Rettungsauto befanden sich neben dem Lenker eine 18-jährige Leibnitzerin und eine 59-jährige Südoststeirerin. Alle drei wurden leicht verletzt. Das Rote Kreuz stand mit sieben Fahrzeugen und 15 Personen im Einsatz.