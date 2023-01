Sechs Skitourengeher im Kleinwalsertal aus Bergnot gerettet

Eine sechsköpfige Skitouren-Gruppe ist am Sonntag im Kleinwalsertal aus Bergnot gerettet worden. Die aus Süddeutschland stammenden Wintersportler brachen gegen 9.30 Uhr von einer Hütte in Hirschegg aus auf, um im freien Skiraum auf das 2.077 Meter hohe Hahnenköpfle aufzusteigen. Als Schneefall und starke Windböen einsetzten, entschloss sich die Gruppe zum Abbruch. Auf dem Rückweg kamen die Skitourengeher jedoch von der geplanten Route ab, so die Polizei.

Die Wintersportler gerieten in unwegsames, steil abfallendes Gelände und setzten kurz nach 15.00 Uhr einen Notruf ab. Die Bergrettung konnte die Skitourengeher per Quad lokalisieren und begleitete die Wintersportler unverletzt zurück ins Tal.