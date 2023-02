Sechs Niederländer bei Rauferei in Tirol verletzt

In einem Lokal in Serfaus in Tirol (Bezirk Landeck) ist es in der Nacht auf Dienstag nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zu einer Rauferei zwischen neun Niederländern im Alter zwischen 16 und 52 Jahren gekommen. Sechs wurden dabei verletzt, berichtete die Polizei. Vier der Verletzten wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck werden folgen, hieß es.