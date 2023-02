Sechs Jugendliche schlugen mit Fäusten auf Mann in Vorarlberg ein

Sechs unbekannte Jugendliche haben am späten Montagnachmittag in Bludenz einen 44 Jahre alten Mann mit Faustschlägen so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Sie attackierten den Mann laut Polizei nach anfänglicher Provokation um 17.25 Uhr gegenüber dem Haus Mokrystraße 8.

Passanten kamen dem 44-Jährigen zu Hilfe, worauf die Jugendlichen davonliefen. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Posten Bludenz unter 059133-8100 zu melden.