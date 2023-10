Schwerverletzte Frau nach Unfall in Tirol aus brennenden Auto gezogen

Eine 28-jährige Autofahrerin hat am Freitagabend bei einem Unfall in Westendorf (Bez. Kitzbühel) schwere innere Verletzungen erlitten. Ihr Wagen geriet nach zwei Zusammenstößen mit anderen Pkw in Brand, ein nachkommender Autolenker zog die Schwerverletzte aus dem brennenden Wrack.

Ein 44-Jähriger, der den Unfall mit einem Überholmanöver ausgelöst hatte, zog sich schwere Oberkörperverletzungen zu. Leicht verletzt wurden eine 36-jährige Frau und ihre beiden Kinder.

Nach Angaben der Polizei war der 44-Jährige gegen 19:45 Uhr auf der Brixentalstraße (B170) unterwegs, als er zum Überholen der vor ihm fahrenden 36-Jährigen ansetzte. Es kam zur Frontalkollision mit der entgegenkommenden 28-Jährigen, deren Wagen gegen die Leitschiene und abermals frontal gegen den Pkw der 36-Jährigen katapultiert wurde. In weiterer Folge fing das Fahrzeug der 28-Jährigen Feuer.