Schwerst misshandelt: Walfried Janka klagt Land Steiermark

Walfried Janka, der von seiner steirischen Pflegemutter in den 60er- und 70er-Jahren schwerst misshandelt worden ist, hat am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien Klage gegen das Land Steiermark angekündigt. Er wirft diesem vor, dass das Jugendamt von deren Verurteilung wegen Kindesmords wusste und ihn dennoch in deren Obhut gegeben hat. Er verlangt 600.000 Euro Schmerzensgeld.