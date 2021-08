Schwerer Einsatz: 450-Tonnen-Kran hebt Triebwagen aus der Mur

Der verunfallte Triebwagen „VT31“ - er liegt fast 70 Meter vom Raupenkran entfernt in der Mur - muss mit Stahlseilen gegen ein ungewolltes Abdriften durch den anströmenden Wasserdruck gesichert werden. „Der komplizierteste Teil der gesamten Aktion liegt aber in den Befestigungsarbeiten der Ketten und Stahlträger am Triebfahrzeug“, erklärte Griesangerl.

Die Arbeiten im fließenden Wasser werden von der Wasserrettung unterstützt. Am Donnerstag kümmerten sich bis in den Abend hinein unter anderem zwei Taucher um Vorarbeiten unter Wasser. Gestern noch führte die Mur leicht erhöhten Wasserstand, „der Wasserspiegel dürfte in den nächsten Stunden aber sinken. Es schaut gut aus.“