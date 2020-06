Schwere Vorwürfe gegen Leitstellen-Chef

Der wollte mit Verweis auf ein laufendes Verfahren gestern keine Stellungnahme zu der Causa abgeben. So hält es auch Hubert Walter, der Aufsichtsratsvorsitzende der Leitstelle – einer 100-Prozent-Tocher – des Landes. „Ich kann nur so viel sagen: Wir gehen davon aus, dass nichts an den Vorwürfen dran ist.“

Laut Hohenauer sei sein Mandant von seinem Chef dazu angehalten worden, eine fiktive Kalkulation für Zusatzleistungen in der Höhe von rund 300 Personalstunden zu erstellen. Das ergibt einen Leistungsaufwand im Wert von rund 15.000 Euro. „Und genau dieser Betrag ist dem Land verrechnet worden“, sagt Hohenauer. Die Anweisung für die Kalkulation sei durch einen Tonbandmitschnitt eines Telefonats zwischen Chef und Abteilungsleiter belegbar.

Der Aufsichtsrat sei bereits im November über die Angelegenheit informiert worden. Seither ist es hinter den Kulissen der Leitstelle rund gegangen.

Anfang April wurde der IT-Leiter dienstfrei gestellt. Der war zu diesem Zeitpunkt Kandidat für die Betriebsratswahl, wurde später auch gewählt und ist seither unkündbar. Die Unternehmungsleitung hat Klage beim Arbeitsgericht eingebracht, um den langjährigen Mitarbeiter trotzdem kündigen oder entlassen zu dürfen.

Ihm wird in der Klagsschrift Verleumdung vorgeworfen. „Daraufhin blieb uns nichts anderes übrig, als eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft einzubringen“, sagt Hohenauer, der es bedenklich findet, „dass mit dem Betriebsrat eines öffentlichen Unternehmens so umgegangen wird“. Die Stelle des IT-Leiters wurde in der Zwischenzeit neu ausgeschrieben.