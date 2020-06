Schwarzgeld-Karussell am Bodensee dreht sich

Wir haben manchmal das Gefühl, die Leute holen alle ihr Geld", zieht Hagen Kohlmann vom Hauptzollamt Ulm eine Bilanz der vergangenen Wochen. Er und seine Leute sind für die deutschen Grenzen im Raum Lindau zuständig. Sie versuchen, Bargeld-Schmugglern auf die Spur zu kommen, die nach Behebungen in der Schweiz über Vorarlberg nach Deutschland reisen.

Wer Beträge von 10.000 Euro oder mehr bzw. Edelmetall im entsprechenden Gegenwert in die EU einführt, muss das melden. Stammt das Vermögen aus Schwarzgeld, ist die Bereitschaft dazu gering. Bei Verstößen drohen Strafen, aber vor allem Meldungen an die Finanz. Und die will dann wissen, woher das Geld kommt. "Zurzeit ist unglaublich viel Bargeld unterwegs. Das wird sicher durch das Hoeneß-Urteil befeuert", glaubt Kohlmann. "Alle unsere Teams melden in diesen Tagen Bargeldaufgriffe. Wir kommen nicht mehr nach", sagt der Zollbeamte.

Doch nicht nur die Deutschen legen ihre Netze im Bodenseeraum aus. 18 Grenzübergänge zwischen Vorarlberg und der Schweiz gibt es. Sie können vom österreichischen Zoll mangels Personal nicht alle ständig überwacht werden. Doch die Beamten setzen auf den Überraschungseffekt.