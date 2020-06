Schwarze Sulm: EU verklagt Österreich

Am Mittwoch machte die EU-Kommission ernst. Sie klagt die Republik Österreich vor dem Europäischen Gerichtshof ( EuGH) wegen "mangelnden Schutzes des Wasserqualität in Schwarzen Sulm" an. Bereits 2013 hatte die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, weil das Land Steiermark ein Kraftwerksprojekt an der Sulm genehmigt hat. Der sei einer der längsten naturbelassenen Flüsse in der Region.

"Da nun offenbar die Bauarbeiten an dem Projekt begonnen haben, bringt die Kommission den Fall auf Empfehlung von Umweltkommissar Janez Potočnik vor den Gerichtshof der Europäischen Union", hieß es. Der Bau des Kraftwerks würde zu einer "erheblichen Verschlechterung der Wasserqualität" in der Sulm führen. Und das wäre ein Verstoß gegen EU-Recht. Die regionale Behörde habe das zu umgehen versucht, in dem sie die Wasserqualität einfach auf "gut" herunterstufte.