Schwarz-Grün-Pink fixiert: Große Überraschungen blieben aus

Knapp fünf Wochen nach der Landtagswahl sind am Freitag die Koalitionsverhandlungen zwischen der ÖVP, Grünen und Neos abgeschlossen worden. Damit betritt die künftige Salzburger Regierung politisches Neuland: Für die Pinken ist es die erste Regierungsbeteiligung auf Landesebene.

Überraschungen sind im Programm ausgeblieben. So zeigt sich etwa beim Wahlkampf-Hauptthema Verkehr, wo die noch amtierende Landesregierung offenbar nur wenig bewirkt hat: Eine Verlängerung der S-Bahnlinie S3 in den Pinzgau, das Bekenntnis zu einer unterirdischen Verlängerung der Lokalbahn in der Stadt Salzburg bis zum Mirabellplatz oder die Einführung eines günstigen Öffi-Jahrestickets („365-Euro-Ticket“) standen bereits im 2013 festgelegten Arbeitsübereinkommen.