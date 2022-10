Schwaches Erdbeben bei Ferlach in Kärnten

Ein schwaches Erdbeben der Stärke 1,9 ist Samstagfrüh bei Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land) registriert worden. Das Beben um 08:52 Uhr wurde von einigen Kärntnerinnen und Kärntnern in Ferlach und St. Margareten im Rosental verspürt, wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Samstagnachmittag mitteilte. Schäden an Gebäuden waren nicht bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten.