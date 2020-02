Schutzmasken im Handyshop: Das Geschäft mit der Corona-Angst

Kuriose Blüten treibt die Geschäftemacherei mit der Angst vor dem Coronavirus. So verkauft seit zwei Wochen ein Handyshop am Wiener Schwedenplatz Schutzmasken. Wie das zum Kerngeschäft passt, kann der Kundenbetreuer beim KURIER-Lokalaugenschein nicht erklären. Ein externer Händler würde die Produkte im Geschäft anbieten, schildert der Mitarbeiter, der selbst nicht von der Aktion überzeugt zu sein scheint. Nicht zuletzt, weil die beachtlich hohen Preise viele Kunden abschrecken würden: So kostet eine einzelne OP-Maske fünf Euro, eine Filtermaske 25 Euro.