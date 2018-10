„Schutzhülle“ fürs Hallenbad

„Wir möchten das Hallenbad in Neusiedl am See heuer unter Schutz stellen“, hatte Peter Adam vom Bundesdenkmalamt ( BDA) Ende Februar im KURIER-Gespräch angekündigt – das könnte sich ausgehen. Denn die Stadtgemeinde Neusiedl am See hat keine grundsätzlichen Bedenken, sondern nur einige Anmerkungen zum mehrere Seiten umfassenden Gutachten der Denkmalschützer, das seit rund zwei Wochen vorliegt. Wenn auch das Land (das wie Stadt, städtische Freizeitbetriebe und Bürgermeisterin Parteienstellung hat) seinen Sanktus gibt, kann das BDA bis Jahresende einen entsprechenden Bescheid erlassen.

Wie beim Kulturzentrum Mattersburg (KUZ) ist auch beim Hallenbad in Neusiedl der „brutalistische“ Baustil ein gewichtiges Argument für den Schutzstatus. Anders als das KUZ soll das Hallenbad aber zur Gänze erhalten bleiben, wünscht sich das Bundesdenkmalamt.