Schutz für künftige Generationen

Es sieht eine landesweite Bewilligungspflicht für alle Arten von Einbauten und Anlagen in Seen, Gewinnung von Sand, Schotter, Steinen, Schlepplifte und Seilbahnen vor.

In der freien Landschaft (Bereich außerhalb geschlossener Siedlungen) besteht Bewilligungspflicht für Ablagerungsplätze, Lagerplätze, Abgrabungen und Anschüttungen bestimmten Ausmaßes bzw. bestimmter ökologischer Auswirkungen, Aufbereitungsanlagen für Lehm, Sand, Schotter, Gestein, Mischgut, bestimmte Eingriffe in Teiche und sonstige stehende Gewässer, Eingriffe in natürliche und naturnah erhaltene Fließgewässer (z.B. Aufstau, Verlegung, Verrohrung, Aus- und Einleitungen), Motocross-, Autocross-, Trialstrecken, Skitrassen, Sommerrodelbahnen, Golf-, Tennis- und Flugplätze, Errichtung von Gebäuden und baulichen Anlagen auf als "Grünland" (laut Flächenwidmungsplan) gewidmeten Flächen, Werbeanlagen aller Art, Verkaufsstände und Verkaufswagen.

Allgemeiner und besonderer Tier- und Pflanzenartenschutz: Generell dürfen wild wachsende Pflanzen weder mutwillig beschädigt noch vernichtet werden. Frei lebende Tiere dürfen von gewissen Ausnahmen abgesehen, weder mutwillig beunruhigt, verfolgt, verletzt oder getötet werden. Im Rahmen des besonderen Tierarten- und Pflanzenschutzes werden alle erdenkliche Formen der Zerstörung und Gefährdung von Arten, sei es durch unmittelbaren Eingriff oder auch durch beeinträchtigende Eingriffe in deren Lebensraum, unter Verbot gestellt. Der Schutzstatus wird in der Tierartenschutzverordnung bzw. Pflanzenartenschutzverordnung näher definiert. In Kärnten gibt es eine Rote Liste der gefährdeten Tierarten. Verboten sind: Generell jegliche beeinträchtigende Eingriffe in Feuchtgebiete und Alpinregionen. Ausnahmen vom Verbot können bei Vorliegen wichtiger öffentlicher Interessen auf Antrag erteilt werden (darauf berufen sich die Befürworter des Projektes am Mölltaler Gletscher).