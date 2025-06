"Im Bereich der Bildung und Förderung ist das Zusammenwirken von vier Beteiligten notwendig. Das sind gesetzliche Grundlagen, Eltern, Kind und Institutionen wie Kindergarten und Schule. Gibt es in einem der Bereiche massive Defizite, wird es immer zum Nachteil der Kinder und in Folge im gesellschaftlichen Zusammenleben gereichen. Aus meiner Sicht gibt es zwei markante Schnittstellen: Der Übertritt in die Volksschule sowie die Beendigung der Schulpflicht und der Eintritt in die Arbeitswelt. Damit Schule gelingen kann, müssen Kinder über grundlegende Fähigkeiten – motorische Fertigkeiten wie auch die gesicherte Anwendung der deutschen Sprache – vor Schuleintritt verfügen. Begleitende und verpflichtende Elterngespräche sind erforderlich. Die zweite Schnittstelle ist schwieriger: In der 8. und 9. Schulstufe werden viele Maßnahmen gesetzt, damit der Eintritt in die Arbeitswelt gelingt. Warum hören Lehrende trotzdem: „Das brauch ich nicht, ich geh’ eh AMS.“ Verlierer bleiben Kinder und Gesellschaft. Um Kindern eine Stimme zu geben, ist das Zusammenwirken aller Beteiligten und Mut zu gesetzlichen Veränderungen nötig."