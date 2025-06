Christoph Wiederkehr: "Unser Ziel ist nicht der Pranger"

In ihrem Buch haben Sie die Vision, dass Kinder angstfrei in die Schule gehen sollen. Was braucht es da?

Wenn Kinder gerne in die Schule gehen, lernen sie besser. Schule soll nicht nur Wissen, sondern auch Kompetenzen wie kritisches Denken, Kreativität und Kommunikation vermitteln. Darauf ziele ich ab – vom Kindergarten bis zur Matura.

Aber wie soll so eine Vision von ganz oben im Bildungsministerium bis in die Klassenzimmer von 5.600 Schulen kommen?

Über eine andere Schulkultur – mit mehr Schulautonomie und Freiheit und weniger engmaschiger Kontrolle. Seit 2017 können Schulen Anfangszeiten, eigene Fächer oder Cluster selbst festlegen – viele nutzen das noch zu wenig. Wir professionalisieren Direktionen, vernetzen Vorzeigeschulen und erleichtern gesetzlich den Ausstieg aus den starren 50-Minuten-Einheiten.

Die Schulautonomie wird noch wenig genutzt, aus mangelndem Wissen der Schulleitung oder, weil sie im Schulalltag dauernd andere Probleme lösen muss. Wie wollen Sie das ändern?

Wir schaffen Austauschforen für Direktorinnen und Direktoren, bauen Führungskräfteprogramme aus und holen erfolgreiche Modelle wie die „Innovative Schule“ vor den Vorhang, damit Autonomie gelebt wird und nicht am Papier bleibt.

Ein anderes Problem sind die Lehrpläne, die völlig überfrachtet sind. Was ist da der Plan?

Die Reform aller Lehrpläne muss eine moderne Wissensvermittlung ermöglichen. Daran arbeiten wir.

Vor allem mit der Lösch-Taste?

Mein Ziel ist die Weiterentwicklung. Da wird auch einiges gelöscht werden müssen, anderes kommt dazu. Wissen in unserer Gesellschaft vermehrt sich rasant, da können wir aber nicht alles in die Schulen bringen. Priorität bleiben die Grundkompetenzen und was für ein selbstbestimmtes Leben wichtig ist.

Derzeit läuft die mündliche Matura. Seit Corona zählt die Note der 8. Klasse zu 50 Prozent für das Maturazeugnis, das heißt, mit einem Dreier kann man nicht durchfallen.

Wir sehen derzeit das Problem, dass es vereinzelte Schülerinnen und Schüler gibt, die das System ausnützen und dann bei der mündlichen Matura keinen Beitrag mehr leisten. Das wird nicht so bleiben. Ab 2026 wird es ein anderes System geben, beispielsweise, dass die Note der Abschlussklasse nicht mehr so stark gewichtet wird – ein Dreier reicht dann nicht mehr.

Sie wollen auch mehr Ganztagsschulen, da gibt es aber auch Widerstand, etwa der Lehrer.

Die Akzeptanz ist inzwischen vorhanden. Es gibt noch Probleme mit den Rahmenbedingungen, die wollen wir lösen, das steht im Regierungsprogramm. Der Nutzen der Ganztagsschule ist eine Erleichterung für Lehrkräfte, weil ganztägig die Herausforderungen, Probleme und Lernschwierigkeiten der Kinder anders bearbeitet werden können.

Auch für die Integration?

Ja, vor allem für Integration und die Sprachförderung ist das gut. Ich würde hier werben, dass eine ganztägige Schulform auch die Arbeit für unsere Lehrkräfte verbessern kann.

Wie sehen Sie die Rolle der Eltern im Schulsystem?

Wesentlich sind die Beteiligung zur Bildung und in der Erziehung der Kinder, um einen Bildungserfolg sicherzustellen. Diese Verantwortung müssen wir klar ausschildern, aber auch nicht Eltern alles umhängen, denn das Lernen ist insbesondere der Ort der Schule. Wenn wir das Lernen in die Elternhäuser delegieren, dann wird nur die Bildungsungerechtigkeit verstärkt.

Geplant ist, Eltern finanziell strafen zu können, wenn sie sich nicht an der Bildung ihrer Kinder beteiligen? Wie soll das funktionieren?

Es gibt eine Verantwortung der Eltern. Wir haben als Staat die Aufgabe, schweres Fehlverhalten auch zu sanktionieren – wenn jemand zu schnell mit dem Auto fährt, bekommt er ja auch eine Strafe. So soll auch schweres Fehlverhalten oder Nicht-Kooperation in der Schule in letzter Konsequenz sanktioniert werden, etwa durch eine Verwaltungsstrafe.

Die Neos haben sich immer für Transparenz eingesetzt. Jetzt gibt es enorm viele, nicht zugängliche Daten über Schulen und Schulerfolge. Was wollen Sie ändern?

Das diskutieren wir gerade intensiv, da gibt es noch keine finale Entscheidung. Es ist sicher nicht sinnvoll, das auf das einzelne Kind herunterzubrechen, wie das in London gemacht wurde, das geht zu weit. Was ich mir vorstellen kann, ist am Ende die besten Schulen vor den Vorhang zu holen. Ein reines Ranking wird nicht viel bringen, weil die Schulen so unterschiedlich sind. Ziel ist ja nicht der Pranger, sondern Inspiration: Jede Schulgemeinschaft soll sehen, was möglich ist, und erfolgreiche Strategien übernehmen.