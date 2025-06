Bildungslücke: Wo das Schulsystem gut, wo höchstens Mittelmaß ist

Vorbild duale Ausbildung

Aber auch das Schulsystem hat – bei aller Kritik – einige herausragende Institutionen. Insbesondere die berufliche Ausbildung sticht im internationalen Vergleich heraus: Nicht nur die duale Ausbildung, also die klassische Lehre, ist ein großer Standortvorteil für Österreich, der international immer noch Vorbild ist. Auch die berufsbildenden mittleren und höheren Schulen sind weltweit eine Besonderheit – die Handelsakademien, die Bildungsanstalten für Elementarpädagogik, die Höheren Technische Lehranstalten etc.

Podiumsplätze bei WorldSkills-Meiterschaften

Diese Schulen bereiten besonders gut darauf vor, was in den Betrieben und im Arbeitsleben verlangt wird. Beleg dafür sind die Podiumsplätze, die Lehrlinge aus Österreich bei den alle zwei Jahre stattfindenden WorldSkills-Meisterschaften besetzen. Zuletzt gab es in Lyon 2024 drei Mal Gold (für je einen Floristen, Betonbauer und Fliesenleger), ein Mal Silber und drei Mal Bronze, samt 22 Mal einer „Medaillon of Excellence“. Beim Blick ins Ausland fällt außerdem auf, dass die Bildungseinrichtungen, in manchen Bundesländern auch Kindergärten, kostenlos sind, was im internationalen Vergleich alles andere als selbstverständlich ist. So ist die Chance auf einen Aufstieg durch Bildung jedenfalls besser möglich.

Fast alle gehen in den Kindergarten

Positiv auch: Jetzt schon sind 97 Prozent aller Fünfjährigen in einem Kindergarten, eine vergleichsweise sehr hohe Quote. Österreich leistet sich zudem viele Kleinstschulen, das macht zwar das System teuer, aber hilft den ländlichen Regionen.

Statistisch haben wir zudem 12,7 Kinder je Lehrkraft in der Volksschule und acht Schülerinnen und Schüler pro Lehrkraft in der Sekundarstufe I – der OECD-Schnitt liegt bei etwa 15 bzw. 13. Und auch die Gehälter der Lehrerinnen und Lehrer liegen im internationalen Vergleich im obersten Bereich. Auch schön. 90 Prozent der Jugendlichen haben einen Oberstufenabschluss.

Über eines können die guten Werte nicht hinwegtäuschen: Im Bildungssystem ist in vielen Bereichen noch Luft nach oben. Besonders die hohe Zahl an Jugendlichen, die die Schule verlassen, ohne Grundlegendes zu beherrschen, muss ein Alarmsignal für die Politik sein.