Schuldsprüche bei Toni's Freilandeier-Prozess

Von 2009 bis 2011 sollen rund 797.000 Eier, die nicht mehr ganz frisch waren, in den Handel gebracht worden sein. Im Betrieb wird jedes Ei elektronisch erfasst und sofort mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum versehen. Hubmann wurde beschuldigt, Ware, die nicht umgehend verkauft werden konnte, in eine Kühlhalle gebracht zu haben, um sie dann mit neuen Einlagerungszetteln und neuen Stempeln zu versehen und quasi "frisch" in den Handel zu bringen.

Die Staatsanwältin stützte ihre Anklage auf die Aussagen des ehemaligen Produktionsleiters, der sich mit seinen Angaben selbst auf die Anklagebank gebracht hatte: "Er hat nicht versucht, etwas ganz dramatisch darzustellen, da war für mich keine Bezichtigungstendenz erkennbar. Außerdem haben die Zeugen seine Aussagen bestätigt." Zudem habe er nicht nur "mit dem Finger auf andere gezeigt", sondern auch auf sich selber und sich damit einer Strafe von ein bis zehn Jahren ausgesetzt.

Hubmann dagegen habe im Prozess stets vorsichtige Angaben gemacht, meinte die Staatsanwältin. Seine vorgelegten Listen hätten sich widersprochen und der Beschuldigte habe zu Prozessbeginn selbst gesagt, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum "kundenspezifisch" sei: "Es kann aber nicht sein, dass ein Ei nicht ein und dasselbe Datum hat, wenn es zum Billa oder zum Spar geht."