Schulbrüder lassen sich von Securitys bewachen

Am 27. Dezember wurden mehrere Schulbrüder in Wien-Floridsdorf gefesselt und misshandelt. Ihre Anlage in der Anton-Böck-Gasse wird jetzt von Security-Mitarbeitern der Firma „ Siwacht“ bewacht.

Warum das so ist, will Johann Gassner, Vizeprovinzial des Ordens, nicht kommentieren. Man habe für die Nacht schon länger einen Sicherheitsdienst angestellt. „Die Bewachung wurde jetzt aber ausgedehnt“, sagt er.

Die Kirche Maria Immaculata war am Donnerstag immer noch geschlossen. Am Sonntag soll aber wieder ein Gottesdienst stattfinden. „Schön langsam wollen wir wieder zur Normalität zurückkehren“, sagt Gassner.