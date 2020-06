Schülerin unbemerkt mit einer Nadel attackiert

Eine mysteriöse Attacke mit einer Nadel gegen eine 15-jährige Schülerin sorgt in Graz für Aufregung. Der Täter, der durch seinen Körpergeruch und das Tragen einer Sonnenbrille in der Dämmerung auffiel, konnte nicht ausfindig gemacht werden.

Eine 15-jährige Schülerin aus Graz fuhr am Dienstag Abend mit einem Bus der Linie 53 in Richtung Stattegg. An der Haltestelle Marienplatz stieg ein unbekannter Mann in den Bus und setzte sich neben das Mädchen, obwohl genügend andere Plätze frei waren. Beim Aussteigen an der Haltestelle Kalvarienbergstraße musste sich die 15-Jährige an dem Mann vorbeizwängen, worauf sie eine Berührung und einen stechenden Schmerz im linken Bein wahrnahm.

Zu Hause angekommen klagte die 15-Jährige plötzlich über Schwindelgefühl und Müdigkeit. Sie bemerkte im Bereich des linken Knies eine kleine Stichwunde und begab sich zur Untersuchung ins Landeskrankenhaus Graz. Dort wurde eine Nadelstich-Wunde festgestellt und eine Blutuntersuchung vorgenommen.