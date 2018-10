Schülerin in Graz mit Hoflader tödlich verunglückt

Eine Schülerin ist am Dienstagnachmittag in einer Landwirtschaftsschule in Graz (Bezirk Wetzelsdorf) im Zuge eines Praxisunterrichts mit einem Hoflader tödlich verunglückt. Der Hoflader war laut Polizeiaussendung nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassen.

Das Mädchen sei auf dem Privatgrund der Schule vom Fahrweg abgekommen und mit dem Hoflader über eine Böschung gekippt. Dabei wurde sie laut Polizei lebensgefährlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Leiche wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Die Familie wird von einem Kriseninterventionsteam betreut.