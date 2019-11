Schüler können ab sofort ihre Lehrer per App bewerten

Alle Eingabeoptionen seien vordefiniert. Bei schlechteren Bewertungen können Schüler zudem spezifizieren, in welchem Bereich Mängel herrschen. „Auch diese Kategorien sind vordefiniert“, versichert Hadrigan der futurezone.

"Die Summe machts aus"

Hat ein Schüler ein schlechtes Verhältnis zu einem Lehrer, schade dies der Gesamtbewertung nicht, denn: „Die Summe machts aus“, so Hadrigan. Ist jedoch Allgemeinbewertung schlecht, so würden sich Lehrer motivieren, besser zu werden, meint er. Die besten Schulen und Lehrer werden dann in der App angezeigt. Schüler können nur Lehrer an ihren aktuellen Schule bewerten. Nach einem Schulwechsel ist es nicht möglich, die alten Lehrer weiterhin zu bewerten.