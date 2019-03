Schüler holten Schule auf den Wiener Heldenplatz

Wer bisher glaubte die Schülerinnen und Schülern würden einfach die Gelegenheit der Freitagsdemo nutzen, um Schule zu schwänzen und lieber demonstrieren als lernen, der wird nun von den Schülern höchstpersönlich eines Besseren belehrt. Nach dem Vortrag blickt der Wissenschaftler Kirchner auf die Uhr: "Ohje, wir sind schon fast am Ende, habt ihr vielleicht noch ein bisschen Zeit?" Jubel bricht aus der Menge los, alle wollen noch mehr erfahren und es gibt noch mehr Infos rund ums Klima.

Diese Wochen machten sich 400 Schülerinnen und Schüler in Wien für das Klima stark. Letzte Woche waren es deutlich mehr, über 10.000 schätzte die Polizei. "Es ist okay, dass wir diese Woche wieder weniger sind, Hauptsache ist, wir halten das Feuer am Leben. Zu punktuellen Großereignissen wollen wir wieder mehr werden, wie etwa beim Klimaprotestmarsch am 5. April um 17.00 Uhr", so Initiator Stangl.