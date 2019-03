Ministeriumserlass: Schule und Demonstration sind keine Gegner

Am Donnerstagnachmittag kommen die Bildungsdirektionen der neun Bundesländer im Ministerium zusammen, um eine einheitliche Position zum Umgang mit den freitäglichen Klimastreiks zu finden. In einem Erlass des Bildungsministeriums, der an die Bildungsdirektionen ausgegeben wurde, wird festgehalten, der Begriff eines "Streiks" sei im Kontext der Welt-Klima-Demonstrationen irreführend.

Denn ein Streik ziele auf eine gegnerische Partei, mit der durch ein Gespräch keine Einigung gefunden werden kann - das sei in dieser Situation nicht der Fall. Die Schulen und die Schüler stünden sich hier nämlich nicht im Konflikt gegenüber, vielmehr seien sie Verbündete. Der Bildungsauftrag unterstütze den bewussten Umgang mit der Umwelt, heißt es in dem Erlass des Bildungsministeriums.

Schüler haben Anrecht auf Bildung und Demo

Der Schulunterricht solle nicht gegen gesellschaftliches Engagement ausgespielt werden - die Schülerinnen und Schüler hätten ein Anrecht auf beides, wird klargestellt. Daher müsse es gelingen beides in sinnvoller Weise miteinander zu verbinden.