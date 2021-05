Schreckschuss-Attacke: „Auf uns wurde geschossen“

Kurz darauf sei etwas auf das Auto gefallen. Wie sich später herausstellt, war es eine Patrone aus einer Schreckschusswaffe. So schildern zwei junge Frauen im Instagram-Video einer Bloggerin einen Vorfall, der sich gegen 21 Uhr zugetragen haben soll.

In sozialen Netzwerken hat der Bericht für großes Aufsehen gesorgt und wird auch in Zusammenhang mit der Debatte um die umstrittene Islam-Landkarte gebracht, die am Donnerstag präsentiert wurde und von Vertretern der Glaubensgemeinschaft als Kriminalisierung des muslimischen Lebens kritisiert wird.