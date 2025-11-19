11 stimmungsvolle Christkindlmärkte in Österreich 2025

Die Adventszeit ist immer auch die Zeit der Christkindlmärkte. Der Duft von heißem Punsch, frisch gebackenen Lebkuchen und kunstvollen Holz-Schnitzereien versetzen jährlich in Weihnachtsstimmung und helfen, inmitten der stressigen Vorweihnachtszeit abzuschalten. Man könnte auch sagen: Christkindlmärkte sind die Winteralternative zu Schanigärten.

11 stimmungsvolle Christkindlmärkte in Österreich Alle österreichischen Bundesländer bieten in der Vorweihnachtszeit stimmungsvolle Christkindlmärkte. Hier sind 11 Empfehlungen des KURIER:

1. Weihnachtsmarkt auf Schloss Hof (NÖ) Das vielfältige Angebot aus traditionellem Kunsthandwerk, Kulinarik und Kinderwelt sowie natürlich die historische, barocke Kulisse des Schlosses verzaubert das Publikum. Die insgesamt 80 Aussteller präsentieren ihre Produkte mit viel Liebe zum Detail sowohl im Innen- als auch Außenbereich. Infos zum Weihnachtsmarkt auf Schloss Hof 2025 Daten: an den Wochenenden 15.-16. November, 22.-23. November, 29.-30. November, 6.-8. Dezember, 13.-14. Dezember, 20.-21. Dezember.

Öffnungszeiten: 10 bis 19 Uhr

Eintritt für Erwachsene: 11 €

Eintritt für Kinder: 5,50 €

Shuttlebus aus Wien Weitere Informationen gibt es auf der Webseite von Schloss Hof.

Aufsteirern Weihnachtsmarkt am Grazer Schlossberg (Steiermark) Über den Dächern von Graz finden die Besucher kulinarische Schmankerl und Kunsthandwerk aus der Steiermark bei liebevoll dekorierten Ständen und Weihnachtshütten. Damit verwandeln sich die Kasematten am Schlossberg in ein großes, weihnachtliches Wohnzimmer. Die kleinen Gäste finden ihre Freue mit dem Christkindlpostamt, der Keksback- und Bastelstube. Infos zum Weihnachtsmarkt am Grazer Schlossberg 2025 Daten: an den Wochenenden von freitags bis sonntags 21.-23. November, 28.-30. November, 5.-8. Dezember, 12.-14. Dezember, 19.-21. Dezember.

Öffnungszeiten: Freitag von 12 bis 21 Uhr, Samstag von 10 bis 21 Uhr, Sonntag von 10 bis 20 Uhr, am 8. Dezember von 10 bis 20 Uhr Weitere Informationen gibt es auf aufsteirern.at

Adventmarkt im Schloss Esterházy (Burgenland) Die Prunkräume des Schlosses und der Barock-Innenhof bieten die edle Kulisse. Rund 50 Aussteller bieten einen Mix aus österreichischen und internationalen Waren und Kunsthandwerk an. Das Kinderprogramm sorgt für unterhaltsame Betreuung der jüngsten Besucher und Besucherinnen. Außerdem gibt es mit dem Markt gleich die Gelegenheit, die aktuellen Ausstellungen im Schloss zu besichtigen. Infos zum Weihnachtsmarkt im Schloss Esterházy Daten: 12. bis 14. Dezember 2025

Öffnungszeiten: Freitag von 15 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr

Eintritt für Erwachsene: 8 € (Kinder bis 6 Jahre gratis)

Ermäßigter Eintritt: 5,50 € Weitere Informationen und das Programm gibt es auf der Webseite des Schlosses.

Christkindlmarkt am Rathausplatz (Wien) Der berühmte Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz ist wohl der Klassiker unter den Adventmärkten – was sich auch mit Zahlen messen lässt: Jährlich pilgern rund drei Millionen Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland zum "Weihnachtstraum". Die gewollt kitschige Weihnachtsstimmung wird durch die Beleuchtung des Rathauses, des Marktes und des gesamten Parks noch unterstrichen. Auch den Eistraum am Christkindlmarkt wird es wieder geben, wo man einmal mehr auf Schlittschuhen seine Runden drehen kann. Infos zum Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz Daten: 14. November bis 26. Dezember 2025

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 22 Uhr, am 24. Dezember von 10 bis 18:30 Uhr. Weitere Informationen zu Ständen, Programm und mehr auf der Webseite des Wiener Christkindlmarkts. Infos zum Wiener Eistraum Daten für den Eistraum am Christkindlmarkt: 14. November 2025 bis 6. Jänner 2026, geschlossen am 31. Dezember

Daten für den Wiener Eistraum: 22. Jänner bis 8. März 2026

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 22 Uhr

Eislaufticket für Erwachsene: 10,50 €

Eislaufticket für Kinder: 7,40 € (Jahrgang 2011 oder jünger) Weitere Informationen zum Eislaufen und Schlittschuhverleih unter wienereistraum.com

Salzburger Christkindlmarkt (Salzburg) Den historischen Adventmarkt vor dem Salzburger Dom darf man sich vor allem als Fan von Romantik, Weihnachten und Historie nicht entgehen lassen. Denn die Ursprünge des Marktes gehen zurück bis ins 15. Jahrhundert. Der Salzburger Christkindlmarkt, der 2024 von der britischen Tageszeitung The Times zu einem der schönsten Adventsmärkte in ganz Europa gekürt wurde, bietet eine einzigartige Stimmung: vom heimischen Brauchtum über traditionelle Dekoration für den Christbaum, Geschenke bis hin zu allerlei Gaumenfreuden. Darüber hinaus bietet er ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm, wie Weihnachtslesungen für Kinder, Krampusläufe, Weihnachtsführungen, Chorkonzerte, traditionelles Turmblasen und vieles mehr. Infos zum Salzburger Christkindlmarkt Daten: 20. November 2025 bis 1. Jänner 2026

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 10 bis 20:30 Uhr, Freitag von 10 bis 21 Uhr, Samstag von 9 bis 21 Uhr, Sonntag und 8. Dezember von 9 bis 20:30 Uhr,

Öffnungszeiten an den Feiertagen: 24. Dezember von 9 bis 15 Uhr, 25. und 26. Dezember von 11 bis 18 Uhr, 31. Dezember 10 bis 18 Uhr (Gastronomie teilweise bis 1 Uhr), 1. Jänner von 11 bis 18 Uhr Weitere Informationen zu Ständen und Highlights auf der Webseite des Salzburger Christkindlmarkts.

Adventmarkt Altstadt Steyr (OÖ) Der Weihnachtsmarkt in der idyllischen Altstadt am historischen Stadtplatz sorgt bestimmt für Weihnachtsstimmung. Tägliche Schmiedevorführungen, Adventblasen, zahlreiche Punschspezialitäten, eine liebevoll hergerichtete Krippe (inklusive Krippenbaum) und natürlich das in der Nähe gelegene "Postamt Christkindl" (gleich hinter der Wallfahrtskirche) laden zum Verweilen ein. Infos zum Adventmarkt Steyr Daten: 14. November bis 21. Dezember 2025

Öffnungszeiten: 13 bis 21 Uhr Weitere Informationen gibt es auf der Webseite von Steyr.

Welser Weihnachtswelt (OÖ) Ein abwechslungsreiches Programm und Erlebnis für Jung und Alt: von Kutschfahrten über ein Berghüttendorf bis hin zum Wolkenreich des Christkinds im Ledererturm. Mehr als eine halbe Million LED-Lichtpunkte leuchten den weihnachtlichen Welser Lichterpfad durch die Stadt. Und jede Menge Christbäume sowie das größte Christkind der Welt dürfen natürlich nicht fehlen! Infos zur Welser Weihnachtswelt Daten: 14. November bis 24. Dezember (Lichterpfad bis 2. Februar 2026)

Öffnungszeiten: 11 bis 21 Uhr (Lichterpfad von 16 bis 21 Uhr) Weitere Informationen auf der Webseite von Wels.

Mariazeller Advent (Steiermark) Unter dem Motto "Advent wie damals" entführt der berühmte Mariazeller Christkindlmarkt in vergangene Zeiten. Der geschmückte Hauptplatz mit dem größten hängenden Adventkranz der Welt bringt vor der Kulisse der Basilika garantiert in Weihnachtsstimmung. An den Wochenenden werden unterhaltsame Schwerpunkte für die ganze Familie gesetzt: Manufaktur-Führungen, Konzerte und zahlreiche Attraktionen für Kinder. Infos zum Mariazeller Advent Daten: Von donnerstags bis sonntags 20.-23. November, 27.-30. November, 4-8. Dezember, 11.-14. Dezember, 18.-21. Dezember.

Öffnungszeiten: donnerstags und freitags von 11 bis 19 Uhr, samstags und am 7. Dezember 11 bis 19 Uhr, sonntags und am 8. Dezember von 11 bis 18 Uhr Weitere Informationen auf der Webseite des Mariazeller Advents.

Stiller Advent in Pörtschach (Kärnten) Beim Stillen Advent in Pörtschach am Wörthersee stehen Tradition und Besinnlichkeit im Vordergrund. Die Anbindung an den Wörthersee spielt bei dem weihnachtlichen Programm eine wichtige Rolle: Das Christkindlboot mit Flaschenpost sowie die Adventbuchtfahrt durch das Sternenmeer gehören zu den Highlights. Auch die romantische Fackelwanderung entlang der Halbinsel zur lebenden Krippe sowie die offenen Feuerstellen und ein Lichterpfad im See, der sich über die gesamte Adventpromenade erstreckt. Vereine und regionale Initiativen gestalten für die Gäste das vorweihnachtliche Programm. Infos zum Stillen Advent in Pörtschach Daten: an den Wochenenden von freitags bis sonntags 21.-23. November, 28.-30. November, 5.-8. Dezember, 12.-14. Dezember, 19.-21. Dezember.

Öffnungszeiten: freitags von 16 bis 20 Uhr, samstags von 14 bis 20 Uhr, sonntags und am 8. Dezember von 14 bis 18 Uhr. Weiterer Informationen zum Advent in Pörtschach gibt unter diesem Link.

Christkindlmarkt Altstadt Innsbruck (Tirol) Stimmungsvoll präsentiert sich auch die Weihnachtszeit in der Innsbrucker Altstadt. Direkt vor dem Goldenen Dachl schmiegen sich die Verkaufsstände des Christkindlmarkts an die mittelalterlichen Häuser, der Markt und die Straßen sind geschmückt mit Weihnachtslichtern. Der Christkindlmarkt steht ganz im Zeichen der Volkskunst. Eine Aussichtsplattform bietet zudem einen tollen Blick über die Hüttendächer. Turmbläser lassen vom Goldenen Dachl aus traditionelle Weihnachtsmusik erklingen. Infos zum Christkindlmarkt in Innsbruck Daten: 15. November bis 23. Dezember 2025

Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 21 Uhr Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Stadt Innsbruck.