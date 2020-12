Schneemassen im Osten: Höchste Lawinenwarnstufe, Häuser beschädigt

Keine Besserung bis Montag

Für Lawinenexperte Mair ist bis Montag keine Besserung in Sicht. Nach knapp zwei Meter Neuschnee am Samstag erwartet Mair am Sonntag weitere ein- bis eineinhalb Meter: "Ich sehe keine Tendenz, dass sich bis Sonntagnacht etwas abschwächt. Das werden noch angespannte Stunden, so viel ist sicher."

Auch laut ZAMG setzt sich der starke Schneefall in Nordtirol und Osttirol fort, im Lienzer Becken mischt sich am Sonntag weiterhin Regen dazu. Zwar soll die Schneefallgrenze tagsüber ansteigen, doch gegen Abend soll sie wieder absinken.

Mindestens zwei Meter Neuschnee sorgten seit Freitag südlich des Alpenhauptkammes – in Osttirol, Kärnten und Südtirol – für Beunruhigung. Grund für die großen Neuschneemengen ist ein Italien-Tief, das vom Mittelmeer feuchte und milde Luft an die Südseite der Alpen bringt. "Hier schneit und regnet es von Freitag bis Montag ohne größere Pausen“, erklären ZAMG-Meteorologen.