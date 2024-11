Schneefall ist am Arbeitsplatz keine Ausrede für Verspätung

"Entschuldigen Sie Chef, ich verspäte mich wegen des Schneechaos " - dieser Satz könnte in den kommenden Tagen in ganz Österreich öfter fallen. In vielen Landesteilen wurde bis in die Täler Schneefall angekündigt.

„Unabhängig von Schnee, Eis und Glätte haben Angestellte die Pflicht, pünktlich an ihrem Arbeitsplatz zu erscheinen“, erläutert Sabine Brandl, Juristin der ERGO Rechtsschutz Leistungs-GmbH. „Sie tragen das sogenannte Wegerisiko, wenn es auf dem Arbeitsweg zu Verzögerungen kommt.“ Dieses Wegerisiko meint, dass man sich im gegeben Fall eben früher auf den Weg machen.

© Votava MA48

Lohnkürzung wegen Verspätung? Sollte man trotz einer guten Planung nicht rechtzeitig am Arbeitsplatz erscheinen, könnte der Chef theoretisch den Lohn kürzen. In der Praxis reicht es aber meistens, den Arbeitgeber rechtzeitig für die Verspätung zu informieren und die verpassen Zeit wieder einzuarbeiten. Dann kann man möglicherweise auch einen Tag im Home Office vereinbaren. Obwohl diese Regelung im Arbeitsrecht doch sehr streng ist, gibt es eine Ausnahme, nämlich, wenn die Verhältnisse so extrem wären, dass man sich unverhältnismäßig früh - zum Beispiel schon am Vorabend - auf den Weg ins Büro machen müsste.

Wer definitiv nicht zu spät zur Arbeit kommen sollte, sind jene Menschen, die dem Schneechaos auf den Straßen Herr werden müssen. Die Winterdienste rüsten sich im ganzen Land dieser Tage für die angekündigte Wetterlage. Auch in Wien wurde bereits für den weißen Ernstfall geprobt. In Ermangelung an Schnee, bediente man sich Schaum, um die Übung für die Lenker der MA48-Räumfahrzeuge so authentisch wie möglich zu gestalten. Gerade in der wenig-schnee-erprobten Bundeshauptstadt und deren Umgebung sorgen einige Zentimeter Schnee fast schon traditionell für ein Verkehrschaos.