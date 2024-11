In diesen Regionen Österreichs schneit es demnächst

Die Schneeprognosen für das Land sind bescheiden, aber oberhalb von 400 bis 600 Metern kann man mit einer leichten Schicht weißen Puderzuckers rechnen. In höheren Lagen sind allerdings bis zu zehn Zentimeter Schnee möglich.

Dichter Nebel, Kälte und leichter Regen - das Novemberwetter bringt außer einer (kleinen) Aussicht auf Schnee wenig Freude. Am Mittwochabend ist von Vorarlberg bis Oberösterreich und in der westlichen Obersteiermark Schneefall angesagt. Auch in Osttirol, Oberkärnten sowie im Osten und Südosten wird laut ORF schneien.