Schneefall sorgt für Unfälle und Verkehrsbehinderungen in Österreich

In der Steiermark war ein Lkw auf der Pyhrnautobahn (A9) in Höhe Ardning von der Fahrbahn abgekommen. Zunächst wurden die Autos noch an der Unglücksstelle vorbeigeleitet werden, für die Bergungsarbeiten musste die Autobahn Richtung Spielfeld gesperrt werden.

Betroffen war auch die Mieminger Straße (B189) in Tirol: Hier waren zwischen Barwies und Obsteig mehrere Lkw liegengeblieben. Wegen der Bergungsarbeiten musste nicht nur die B189, sondern auch die Abfahrt bei der A12-Anschlussstelle Mötz gesperrt werden. Die Paznauntal Straße (B188) war wegen Schneeverwehungen in den Morgenstunden unpassierbar. Für viele weitere Verbindungen von West- bis Ostösterreich galt Kettenpflicht, etwa für die Katschberg Straße (B99), die Hochkönig Straße (B164) oder die Passthurn Straße (B161).

