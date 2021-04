Warnung vor Schneefall bis in tiefe Lagen am Dienstag

Auch am Donnerstag Schneefall

Am Donnerstag steigt von Westen her der Luftdruck allmählich und damit stellt sich ganz im Westen und im Süden recht sonniges Wetter ein. Von den Kitzbüheler Alpen ostwärts bringt die nordwestliche Höhenströmung aber noch einen raschen Wechsel aus Sonne und Wolken und dazu gehen einige Schnee- und Schneeregenschauer nieder. Im Laufe des Nachmittages beruhigt sich das Wetter aber auch hier von Westen her. Der Wind bläst mäßig, im Norden und Osten auch noch kräftig aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen bewegen sich um minus sechs bis plus drei Grad, die Tageshöchsttemperaturen um drei bis zehn Grad.

Am Freitag stellt sich mit schwachem Hochdruckeinfluss recht sonniges Wetter ein und mit der Drehung der Höhenströmung auf West werden auch wieder deutlich mildere Luftmassen herangeführt. Nur ein paar hohe und mittelhohe Wolkenfelder ziehen am Nachmittag von Westen her durch und trüben den sonnigen Eindruck ein wenig. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West. In der Früh ist es frisch bei minus fünf bis plus ein Grad, die Tageshöchsttemperaturen sind deutlich milder als an den Tagen davor mit zehn bis 16 Grad.