Wetter in Österreich: Wo fällt am Wochenende Schnee und wo nicht?

Weite Teile Österreichs haben den ersten Wintereinbruch der Saison bereits hinter sich: Von Vorarlberg bis Salzburg fiel am Donnerstag Schnee bis in die Niederungen; Ausläufer gab es auch in Oberösterreich.

Schneefallgrenze sinkt Lang liegen blieb der Neuschnee unterhalb von 700 Metern Seehöhe meist nicht, in Salzburg reichte es anfangs nur für dünne Schneedecken, die im Lauf des Tages wegschmolzen. Anders freilich im Bergland: Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee sind entlang des Alpenhauptkamms, etwa in den Hohen Tauern, gefallen. Die Schneefallgrenze liegt am Freitag entlang der Alpennordseite tagsüber zwischen 400 und 600 Meter, im Süden zwischen 600 und 700 Meter. Entlang der westlichen Nordalpen ist ab etwa 700 Metern Seehöhe mit Neuschnee zu rechnen.

In der Nacht zum Freitag schneite es dann auch in Teilen der Steiermark, zwischen dem Ennstal und dem Mariazellerland fielen drei bis fünf Zentimeter Neuschnee. Nun erreicht das Tief - inklusive sehr kalter Luft - auch den Osten. Schnee für Wien - oder nicht? Mitte der Woche waren die Wettermodelle noch nicht eindeutig, ob und wieviel Niederschlag dann am Wochenende auf Wien zukommen könnte: Die Prognosen schwankten zwischen "nichts" und "fünf bis zehn Zentimeter" Neuschnee. Am Freitag sahen die Meteorologen dann schon klarer.

In Wien wird laut aktueller Prognosen am Wochenende kein Niederschlag erwartet, berichtet Steffen Dietz vom Wetterdienst Ubimet. Zweigeteiltes Land Sowohl am Samstag als auch am Sonntag bleibt es trocken; bloß im Lauf des Freitags fallen im Bereich des Wienerwalds und im Wiener Westen ein paar Flocken. Österreich ist damit zweigeteilt: Im Westen und Süden "schneit es weiterhin leicht vor sich hin", betont Dietz, auch bis in tiefere Lagen. Die kommende Woche bringt jedoch auch für die Wienerinnen und Wiener erneut Chance auf Schnee.