So wenig Schnee wie noch nie auf Österreichs Gletschern

Auf Österreichs Gletschern ist zu Beginn der Schmelzsaison 2025 so wenig Schnee wie noch nie gelegen. Der schneearme Winter könnte einen massiven Eisverlust bzw. eine "Rekordschmelze" erwarten lassen, erklärten die Glaziologin Andrea Fischer und ihr Kollege Hans Wiesenegger am Dienstag in einem Gastbeitrag gegenüber dem ORF. Zwar seien zum Teil auch "hohe Temperaturen aufgezeichnet" worden, diese hätten aber "mehr Auswirkungen auf den Permafrost", sagte Fischer indes zur APA.

Besonders im Westen Österreichs habe ein trockener schneearmer Winter zu einer äußerst schwierigen Lage für die heimischen Gletscher geführt, so Fischer. Bereits Anfang Mai sei auf vielen Gletschern blankes Eis sichtbar gewesen - und das nicht nur in tieferen Lagen. Die Tiroler Wissenschafterin vom Institut für Interdisziplinäre Gebirgsforschung (IGF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) erklärte in dem Gastbeitrag, dass vielerorts bis zu 35 Prozent der sonst üblichen Schneemengen fehlen. Eine Kälteperiode, die die Situation noch entscheidend verbessern könnte, sei derzeit jedenfalls kaum in Sicht.

Gletscher ohne Schneedecke besonders gefährdet

Auf dem in den Hohen Tauern im Salzburger Pinzgau gelegenen Stubacher Sonnblickkees etwa liege rund 2,5 Meter weniger Schnee als im langjährigen Mittel. Besonders gut erkennbar sei dies an der aktuellen Aufzeichnung an der Station Rudolfshütte in unmittelbarer Nähe zum Gletscher. Das langjährige Mittel zeige indes an, dass sich die Schneedecke normalerweise in der Akkumulationsperiode bis Anfang Mai aufbaut. Am Seekarlesferner in den Ötztaler Alpen in Tirol betrage das Schnee-Defizit gar rund 35 Prozent, ließen die Forscher in ihrem Bericht wissen. Einzelne Gletscherzungen - etwa auf der Pasterze oder am Dachstein - zeigten bereits Spalten und blankes Eis, wo sonst im Mai noch meterhoher Schnee liegt.