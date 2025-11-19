Wie viel Schnee erwartet Wien? Meteorologen liefern Prognosen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der Beginn des meteorologischen Winters nähert sich rasant, doch der Schnee in den Niederungen bahnt sich noch vor dem 1. Dezember seinen Weg - und das vermutlich auch in Wien. Spannend ist dabei der Samstag, je nach Wettermodell könnten an dem Tag bis zu zehn Zentimeter Neuschnee in der Bundeshauptstadt fallen.

In Europa regieren derzeit ein Hoch (Norden) und ein Tief (Mittelmeerraum). Österreich wird bis zum Wochenende von Ausläufern des Tiefs getroffen, das - sollte es einen offiziellen Namen erhalten - dann wohl "Ulf" heißen wird. Wo es zuerst schneit Bereits am Donnerstag beginnt es vom Westen her bis in die Niederungen zu schneien. Ab einer Seehöhe von 700 Metern sind fünf bis zehn Zentimeter Schnee zu erwarten, beschreibt Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet. Das trifft dann vor allem die Region Vorarlberg bis Osttirol. Die Tageshöchstwerte erreichen je nach Region 0 bis 7 Grad. Am Freitag breitet sich der Niederschlag über weite Teile Österreichs auf, das bringt leichten Schneefall oder Schneeregen. Es wird zudem kälter, die Höchstwerte pendeln zwischen -3 und + 4 Grad.

Während es am Samstag im Süden föhnig wird und im Westen trocken, wenn auch kalt, dürfte auf den Osten Österreichs einiges an Niederschlag zukommen. Wie viel Schnee auf Wien zukommen könnte Ganz sicher war das am Mittwoch noch nicht, denn die Wettermodelle haben laut Meteorologe Zimmermann zwei Szenarien: "Es gibt Modelle, die keinen Schnee zeigen und Modelle, die Schnee drin haben."

Anzahl der Schneetage sank Die Geosphere Austria hat Daten der Schneetage für Wien (Station Hohen Warte): Demnach gab es von 1931 bis 1960 in durchschnittlichen Wintern 47 Tage mit einer Schneedecke.

1961 bis 1990 waren es dagegen nur noch 46 Tage.

1991 bis 2020 wurden nur noch 32 Tage mit einer Schneedecke gezählt.

Die meisten Tage mit Schneedecke 1939/40 (108 Tage), am wenigsten im Winter 2019/20 (1 Tag).