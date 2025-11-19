Wie viel Schnee erwartet Wien? Meteorologen liefern Prognosen
Zusammenfassung
- Schnee könnte noch vor dem 1. Dezember bis in die Niederungen und nach Wien kommen, mit Samstag als spannendstem Tag laut Wettermodellen.
- Am Donnerstag beginnt es im Westen bis in tiefe Lagen zu schneien, am Freitag breitet sich der Niederschlag auf ganz Österreich aus, Samstag bringt im Osten voraussichtlich mehr Schnee.
- Für Wien erwarten Experten je nach Modell zwischen keiner Schneedecke und bis zu zehn Zentimetern, wahrscheinlich aber nur eine dünne Schneedecke von bis zu zwei Zentimetern.
Der Beginn des meteorologischen Winters nähert sich rasant, doch der Schnee in den Niederungen bahnt sich noch vor dem 1. Dezember seinen Weg - und das vermutlich auch in Wien.
Spannend ist dabei der Samstag, je nach Wettermodell könnten an dem Tag bis zu zehn Zentimeter Neuschnee in der Bundeshauptstadt fallen.
In Europa regieren derzeit ein Hoch (Norden) und ein Tief (Mittelmeerraum). Österreich wird bis zum Wochenende von Ausläufern des Tiefs getroffen, das - sollte es einen offiziellen Namen erhalten - dann wohl "Ulf" heißen wird.
Wo es zuerst schneit
Bereits am Donnerstag beginnt es vom Westen her bis in die Niederungen zu schneien. Ab einer Seehöhe von 700 Metern sind fünf bis zehn Zentimeter Schnee zu erwarten, beschreibt Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet. Das trifft dann vor allem die Region Vorarlberg bis Osttirol. Die Tageshöchstwerte erreichen je nach Region 0 bis 7 Grad.
Am Freitag breitet sich der Niederschlag über weite Teile Österreichs auf, das bringt leichten Schneefall oder Schneeregen. Es wird zudem kälter, die Höchstwerte pendeln zwischen -3 und + 4 Grad.
Während es am Samstag im Süden föhnig wird und im Westen trocken, wenn auch kalt, dürfte auf den Osten Österreichs einiges an Niederschlag zukommen.
Wie viel Schnee auf Wien zukommen könnte
Ganz sicher war das am Mittwoch noch nicht, denn die Wettermodelle haben laut Meteorologe Zimmermann zwei Szenarien: "Es gibt Modelle, die keinen Schnee zeigen und Modelle, die Schnee drin haben."
Die Geosphere Austria hat Daten der Schneetage für Wien (Station Hohen Warte):
- Demnach gab es von 1931 bis 1960 in durchschnittlichen Wintern 47 Tage mit einer Schneedecke.
- 1961 bis 1990 waren es dagegen nur noch 46 Tage.
- 1991 bis 2020 wurden nur noch 32 Tage mit einer Schneedecke gezählt.
- Die meisten Tage mit Schneedecke 1939/40 (108 Tage), am wenigsten im Winter 2019/20 (1 Tag).
Wenn der Niederschlag einbezogen ist, dann aber ordentlich: In Wien wären dann fünf bis zehn Zentimeter Schnee möglich. Genau wird man das aber erst in ein, zwei Tagen prognostizieren können.
Die Experten gehen aber derzeit eher von einem Mittelwert aus und rechnen mit einer dünnen Schneedecke mit bis zu zwei Zentimetern in Wien. Auch in Niederösterreich und dem Burgenland dürfte es Schneefall geben.
Es bleibt kalt
In ganz Österreich bleibt es der Jahreszeit entsprechend kalt: Die Tageshöchstwerte liegen zwischen - 4 und + 3 Grad.
