Schnee und Kälte: Der Winter klopft zart an

Etwa östlich der Linie Linz-Graz dominieren am Dienstag bis weit in den Nachmittag hinein dichte Wolken, aus denen es anhaltend und verbreitet regnet. Bei einer Schneefallgrenze zwischen rund 900 und 1.300 Meter Seehöhe liegt der Niederschlagsschwerpunkt aber im Nordosten. Bis zum Abend lässt schließlich von Westen und Süden der Niederschlag nach und die Chancen auf Sonnenschein steigen. In den westlichen Landesteilen gibt es bei einem Mix aus vielen dichten Wolken und etwas Sonnenschein anfangs noch kurze Schauer. In Osttirol und Kärnten überwiegt hingegen nach Auflösung letzter Nebelreste das sonnige Wetter. Der Wind bläst mäßig, im Wiener Becken sowie in Föhntälern an der Alpensüdseite auch lebhaft, meist aus nordwestlicher Richtung. In der Früh belaufen sich in die Temperaturen bei zwei bis neun Grad, nachmittags sieben bis 14 Grad.