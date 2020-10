Nordseetief „Esther“ bringt Schnee bis in die Täler

Auf den schneereichen Sonntag – oberhalb von 2.000 Metern bis zu 40 Zentimeter Neuschnee – bringt der Wochenstart hinsichtlich Niederschlag etwas Entspannung. Die neue Woche beginnt grau, im Laufe des Tages kommt aber immer wieder die Sonne durch. Vor allem nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten kann es in Höhenlagen noch vereinzelt schneien. In den Tälern ist mit Regen zu rechnen.

Am Dienstag darf man sich in Westösterreich zumindest am Vormittag über Sonnenschein freuen, während der Osten und Süden des Landes sich bereits von der Früh weg mit dichten Wolken begnügen müssen. Im Tagesverlauf breitet sich von Kärnten und dem Grazer Becken Regen langsam in Richtung Norden aus, gegen Abend hin ist mit teils kräftigem Niederschlag zu rechnen. In Westösterreich soll es hingegen – von kurzen Schauern abgesehen – trocken bleiben. Die Temperaturhöchstwerte liegen wie schon in den Tagen zuvor knapp über zehn Grad.