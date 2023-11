Schnee und Glatteis: Zum 1. Advent kommt pünktlich der Winter

Zunächst ist es Regen, der am Freitag vor allem den Süden Österreichs beschäftigen wird. „Vor allem in Kärnten regnet es am Freitag verbreitet 30 bis 50 Millimeter, im Bereich der der Karawanken und der Karnischen Alpen bis etwa 70 Millimeter“, sagt Meteorologe Gerhard Hohenwarter von der Geosphere Austria, „kleinräumige Überschwemmungen sind hier nicht ausgeschlossen.“

Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee

Der verregnete Start ins Wochenende soll aber ab Samstag von einer Winterlandschaft wiedergutgemacht werden. In der Nach auf Samstag kühlt es in großen Teilen Österreichs nämlich ab und es kann für einige Stunden überall teilweise stark schneien. „Die genauen Neuschneemengen sind noch schwer abzuschätzen. Aber derzeit sieht es für Osttirol, Kärnten, das südliche Salzburg und das Obere Murtal nach 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee aus“, sagt Hohenwarter, „im übrigen Österreich dürften es nach aktuellem Stand der Prognose in tiefen Lagen zwischen 10 und 30 oder 40 Zentimeter sein.“

Sorge um Straßen, Stromversorgung und Lawinen

Der Schnee bringt aber nicht nur Adventstimmung, er ist auch mit Problemen verbunden - vor allem im Straßenverkehr. Auch unterbrochene Stromverbindungen könnte das Wetter zur Folge haben, wenn Bäume unter der Schneelast auf Stromleitungen stürzen. „Man muss auch bedenken, dass es der erste Einkaufssamstag im Advent ist. Da reichen speziell in den Großstädten schon einige Zentimeter Neuschnee, um gröbere Verkehrsprobleme zu verursachen“, sagt der Meteorologe.