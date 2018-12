Schnee sorgte im Osten für Probleme

Die schneeglatten Straßen dürften auch die Fußgänger unterschätzt haben: Im Burgenland ist es am Samstag zu etlichen Einsätzen mit gestürzten Fußgängern gekommen. Die Arbeiterkammer rät Grundstückseigentümern, Wege und Gehsteige zu räumen. Diese müssen bei Schneefall zwischen 6 und 22 Uhr begehbar und bei Bedarf auch gestreut sein.

Heute, Sonntag, soll es laut Wettervorhersage sonnig werden. Vom westlichen Oberösterreich bis in die Südweststeiermark lockert die Wolkendecke auf. Vom Westen her zieht im Lauf des Tages eine Warmfront auf, die vor allem in Vorarlberg, Tirol und Teilen Salzburgs zu Niederschlag führt. Die Schneefallgrenze steigt auf 1200 Meter an. Die Frühtemperaturen liegen bei minus 12 bis minus einem Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei plus sechs Grad, am wärmsten wird es im Westen.

Zu Wochenbeginn zieht eine Front auf, die zunächst im Westen Regen und Schneefall bringt und sich bis zum Abend in Richtung Osten ausbreitet.