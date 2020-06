Schneckentempo im Bezirksgericht Döbling

Wie lange dauern Strafverfahren in Österreich? Es kommt ganz darauf an, in welchem Gericht sie bearbeitet werden. Auch bei gleich gelagerter Materie klafft die durchschnittliche Erledigungszeit um bis zu 15 Monate auseinander.

Der Rechnungshof hat rund 800 Fälle in den Bezirksgerichten (BG) Wien-Döbling, Graz-Ost und Graz-West sowie in den Landesgerichten ( LG) Linz und Wr. Neustadt überprüft. Ergebnis: In Graz-West dauerten die Verfahren im Durchschnitt mit 2,2 Monaten am kürzesten, in Döbling mit 17,3 Monaten am längsten. Beim LG Linz vergingen im Schnitt 2,9 Monate, bis der Aktendeckel in 1. Instanz zugemacht werden konnte, beim LG Wr. Neustadt waren 6,5 Monate erforderlich.

Schon zwischen Einbringung des Strafantrages und Ausschreibung des Verhandlungstermins lagen beim BG Döbling 100 Tage, während das beim BG Graz-West binnen sechs Tagen erledigt war. In Einzelfällen vergaßen Döblinger Richter auf die Ladungen für Angeklagte bzw. Zeugen, saßen dann beim anberaumten Prozesstermin mehr oder weniger allein im Verhandlungssaal, mussten vertagen und einen neuen Termin ansetzen.

Verantwortlich für die Verzögerungen macht der Rechnungshof im Wesentlichen die mangelnde Dienstaufsicht. Die Kritikpunkte: Zu wenige Überprüfungen bzw. keine Dokumentation darüber und zögerlicher Einsatz von Sprengel-Richtern, die in überlasteten Gerichten aushelfen sollen.