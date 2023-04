Schnecken-Marsch: Klima-Kleber blockieren den Verkehr jetzt anders

Die Finger der Aktivisten der Letzten Generation Österreich bleiben am Mittwochmorgen in Innsbruck frei von Kleber. Mit einem Marsch im Schneckentempo wurde diesmal der Verkehr blockiert und damit für eine Wende in der Klimapolitik demonstriert. Die Gruppe an Aktivisten ist seit mehreren Monaten immer wieder in ganz Österreich für Verkehrsbehinderungen verantwortlich.

Besonders schockierend sei, dass Kanzler Nehammer die Prognosen der weltweit führenden Klimaforscher als "Untergangsapokalypsen" abtue. Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik: "Was früher Verleugnung des Klimawandels war, ist heute Verleugnung der Dringlichkeit - Ergebnis ident: tödliche Politik."