Schmiergeld-Affäre führt zu Monsterverfahren

Fast wirkt sie zu groß, denn sie bietet mit ihren Sesselreihen weit mehr Platz als benötigt. Besucher verirrten sich am Montag nur spärlich zu dem Prozess: Ein ehemaliger Beamter des Magistrats Graz soll jahrelang Bestechungsgelder kassiert haben. Einen Schaden von 100.000 Euro klagt Staatsanwalt Roman Reich an. Seit 2003 soll der heute 59-Jährige zwischen 100 und 7000 Euro für Gewerbegenehmigungen kassiert haben: Die Antragsteller sollen dabei großteils nicht über die nötigen Voraussetzungen dafür verfügt haben. Außerdem soll der Beamte Gebühren nicht an die Stadt weitergeleitet haben. Aufgeflogen ist der Fall 2010.