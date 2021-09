Schloss klemmte: Feuerwehr musste Handschellen knacken

Zu einem nicht ganz alltäglichen Einsatz musste die Feuerwehr in Frastanz in Vorarlberg (Bezirk Feldkirch) ausrücken. Zu Hilfe gerufen hatte am Samstag nämlich die Polizei - die die Handschellen eines Verdächtigen nicht mehr öffnen konnte. Erst mit einem Spezialwerkzeug der Feuerwehr konnte der Mann wieder befreit werden.



Im Zuge einer Festnahme wurden einem Verdächtigen Handschellen angelegt. Der Mann gab dann aber an, dass sie ihn schmerzen würden. Als die Polizisten diese wieder öffnen wollten, funktionierte das jedoch nicht: Das Schloss dürfte sich verklemmt haben, weil der Verhaftete vorher versucht hatte, die am Rücken gefesselten Hände nach vorne zu bringen.

Nachdem die Feuerwehr schließlich die Handschellen wieder geöffnet hatte, wurde der Verdächtige in eine Justizanstalt eingeliefert.