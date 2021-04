Begonnen hat der Einkaufsbummel des Bullen mit dem Red-Bull-Ring in Spielberg. Er wurde 2011 eröffnet, in der Gemeinde förderte Mateschitz auch bei Privathäusern Behübschungsmaßnahmen - vom neuen Fassadenanstrich bis zum Holzzaun war alles dabei.

Ein Bullen-Land

Seit damals mutiert die Obersteiermark immer mehr zum Bullen-Land. Das Seehotel am Grundlsee, die Seewiese am Altausseer See und das Forstgut Authal bei Bretstein gehören Mateschitz, dessen Hang zu mondänen Gebäuden deutlich ist: Das Steirerschlössl in Zeltweg, Schloss Admontbichl in Obdach oder Schloss Thalheim in Pöls nennt er sein eigen ebenso das Hotel Hofwirt in Seckau. Im Schloss Thalheim wird auch Bier erzeugt, außerdem lässt Mateschitz am Zirbitzkogel Angusrinder züchten.

Einige Gebäude rettete er übrigens vor dem Verfall, oft hatten die Vorbesitzer wenig Interesse, viel Geld in die nötige Renovierung zu stecken. Ende 2020 erwarb Mateschitz das Panksegger-Haus in Murau aus dem 17. Jahrhundert und eröffnete den Gasthof Seetalblick in Obdach. In Salzburg ist Mateschitz, einer von nur neun Milliardären Österreichs (laut Forbes-Liste), nicht weniger aktiv. Abgesehen vom Hangar 7 am Flughafen besitzt er unter anderem ein Trainingszentrum und ein Medienhaus sowie das Hotel Auhof in St. Wolfgang.